Praia que temia invasão espanhola acabou tomada por… peças de Lego

Foi uma espécie de Verão da Lata em versão própria para menores de idade.

Em 1997, um navio cargueiro fazia a rota que liga Roterdã, o maior porto da Europa, a Nova York quando foi atingido por uma onda, ainda em águas europeias. A embarcação quase virou e todos os contêineres foram derrubados.

Entre eles, havia um com cerca de 5 milhões de peças de Lego - 4.756.940, para ser exato. O dragão encontrado em Spanish Point era um de 33.427 dragões pretos perdidos no mar. A versão verde é muito mais rara: apenas 514 dragões verdes estavam a bordo.

O contêiner ainda tinha 352 mil pares de nadadeiras, 88.316 florzinhas, 79.680 arpões e 4.200 polvos, além de botes, tanques de mergulho, coletes salva-vidas, cordames de navios e ervas marinhas. Sim, ironicamente, boa parte das pecinhas perdidas tinha uma temática naval.

Tracey Williams frequentava as praias de Devon, no sudoeste da Inglaterra, desde os anos 1960. No inverno de 1997, estimulava os filhos no passatempo que ela mesma gostava quando ia para lá com os pais - coletar vidro marinho, conchas e pedrinhas interessantes na praia -, quando peças de Lego começaram a aparecer na arrebentação.

Treze anos se passaram e a história, escondida em um canto da memória de Williams, voltou à tona, com o perdão do trocadilho, quando ela se mudou para a Cornualha, a pontinha do extremo-oeste do Reino Unido. Em 2010, Williams ficou estupefata ao ver, de novo, o brinquedo na areia. Como é que ainda apareciam peças de Lego na praia?