A bizarra corrida da Guerra Fria para cavar o poço mais profundo do planeta

A lama de perfuração que fluiu para fora do poço fervia com um nível inesperado de hidrogênio. Além disso, a água que se acumulou ao infiltrar no granito a uma profundidade de até seis quilômetros não se vaporizou, mas, por outro lado, a temperatura registrada no fundo do poço (12 km) era muito mais elevada do que o esperado: 180ºC (os cientistas estimavam que seria algo perto de 100ºC).

O calor extremo danificou o equipamento. Tão quente que as rochas já não estavam em estado sólido, o que dificultava manter a estabilidade. Era como manter um buraco no meio de uma panela de sopa quente, explicou o geólogo Benjamin Andrews, do Museu Nacional de História Natural, em Washington (EUA), à "Smithsonian Magazine".

Nada disso é tão intrigante quanto a descoberta de fósseis de plâncton a uma profundidade de 6,4 km. A evidência mais clara de vida no interior da crosta terrestre veio na forma de fósseis microscópicos envoltos em compostos orgânicos que permaneceram intactos, apesar da pressão e da temperatura extremas.

Que fim levou?

Estrutura destruída onde tentaram encontrar o buraco mais fundo do mundo Imagem: Getty Images

O último poço começou a ser cavado nos anos 1990, chegou a passar dos 8 mil metros, mas, devido à falta de investimentos em uma Rússia quebrada após o fim da União Soviética, foi abandonado em 1995. Os cientistas foram realocados para uma outra companhia a fim de seguir investigando o material descoberto ao longo de décadas.