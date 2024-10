Volta dos souks na Síria é, finalmente, uma boa notícia sobre Oriente Médio

Há marcas de outras civilizações que vão longe no passado, até o século 10º a.C, e percorrem dois milênios de arquitetura. Isso inclui o desenho das ruas característico do início do período greco-romano, edifícios cristãos do século 6º, muralhas e portões medievais e mesquitas, madrassas e palácios da época dos aiúbidas, mamelucos e otomanos.

Em 2011, tudo isso esteve ameaçado quando estourou a guerra mais longeva e mortífera que teve início neste século.

A guerra em Aleppo

Área destruída em Aleppo Imagem: Getty Images

Em 2011, a Síria se juntou a outros países árabes e tomou as ruas em protestos contra a ditadura da família Al-Assad, que comanda o país desde 1970. Milhares de pessoas saíram em Aleppo, e a repressão policial tratou de atirar e matar.

No ano seguinte, a esperança morreu e a Primavera Árabe deu lugar a um longo inverno. As forças rebeldes organizadas para derrubar o governo cercaram a cidade. Carros-bombas explodiram, as tropas de Damasco reagiram e Aleppo foi engolida pela guerra urbana.