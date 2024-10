Cormier alerta Alex Poatan sobre perigo de lutar contra Khalil Rountree

O veterano foi além e indicou que o fato de 'Poatan' não enfrentar Magomed Ankalaev, número dois no ranking dos meio-pesados e sim o oitavo colocado e que também é um striker, pode lhe dar uma falsa sensação de 'tarefa fácil' no combate. Portanto, de acordo com Cormier, se o campeão adotar a postura de 'já ganhou' e não levar o desafio a sério, pode ser surpreendido da pior forma.

"Essa é uma grande luta, mas, para bancar o advogado do diabo, em Utah, vimos Usman dominar Edwards, ser nocauteado no final e Edwards virando campeão. Vimos Poirier, que havia derrotado Gaethje, ser nocauteado e Gaethje se tornou campeão BMF. Se há algo a ser dito sobre Utah é que surpresas acontecem. E parece que um cara que é o número 8 enfrentando o campeão é o roteiro para uma zebra, porque o campeão pode ignorá-lo. Não sei se Alex fará isso, mas esses são os momentos. Chamam isso de partidas traiçoeiras na NFL. Isso parece uma armadilha para Alex. E, se ele não estiver pronto, parece que Khalil, com seu poder, pode nocauteá-lo", declarou 'DC'.

Registros de 'Poatan' e Rountree no MMA

Alex Pereira, de 37 anos, se tornou campeão do peso-médio do UFC, em 2022, e, um ano depois, conquistou o cinturão dos meio-pesados. O brasileiro iniciou sua trajetória no MMA em 2015 e construiu um cartel composto por 11 vitórias, sendo nove por nocaute, e duas derrotas. Seus principais triunfos foram sobre Israel Adesanya, Jamahal Hill, Jan Blachowicz, Jiri Prochazka (duas vezes) e Sean Strickland.

Khalil Rountree, de 34 anos, é um dos lutadores mais violentos do UFC. O americano iniciou sua trajetória no MMA em 2014 e estreou na companhia em 2016. Atualmente, o striker é o oitavo colocado no ranking dos meio-pesados da empresa. No esporte, o atleta construiu um cartel composto por 14 vitórias, sendo dez por nocaute, e cinco derrotas. Seus principais triunfos foram sobre Anthony Smith e Paul Craig.