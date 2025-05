Dana White garante superluta entre Jon Jones e Tom Aspinall: "Vou anunciar em breve"

Recorde amargo

Enquanto aguarda o desfecho de sua novela com Jon Jones, Aspinall recentemente quebrou um recorde que, se pudesse optar, provavelmente não gostaria de alcançar. No início de maio, o peso-pesado se tornou o campeão interino com o reinado mais longo da história do UFC, com 536 dias nesta condição. Tom quebrou a antiga marca de Renan Barão que, entre 2012 e 2014, ficou 535 dias em posse do cinturão interino dos pesos-galos (61 kg).

"We'll get Aspinall vs Jones done... the heavyweight fight will happen. Just relax, I'll announce that soon."

