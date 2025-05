Dana White esfria expectativas sobre retorno de Conor McGregor ao UFC

A aguardada volta de Conor McGregor ao octógono parece cada vez mais distante. Após meses alimentando expectativas sobre um possível retorno em 2024, o presidente do UFC, Dana White, mudou o tom. Em entrevista recente ao repórter Adam Glyn, divulgada no TikTok, o dirigente demonstrou pouca esperança quanto à volta do astro irlandês.

Nos últimos tempos, White mantinha um discurso otimista sobre a reaparição de McGregor ainda neste ano. Com o nome do ex-campeão em constante evidência - especialmente após o anúncio do duelo contra Michael Chandler -, a expectativa era alta. No entanto, o cenário parece ter mudado nos bastidores, e o retorno do 'Notorious' agora soa mais incerto do que nunca.

"Faz um tempo que não falo com ele. Não sei. Mas ele não vai lutar tão cedo", declarou o presidente da organização.