Duda Nagle aposta em técnica inusitada para encarar Popó no FMS 6

Abordagem respeitosa

Apesar do tom leve e criativo, o estreante reconhece a complexidade do desafio e demonstra respeito pelo adversário. Ao contrário de figuras como Kleber Bambam, penúltimo oponente de Popó no evento, Duda adota uma postura mais contida e valoriza a hierarquia e a autenticidade na preparação.

"Lutar com o Popó já é difícil. Fazer isso interpretando outra pessoa é ainda mais. Não dá para sustentar um personagem o tempo todo. Preciso agir conforme a minha essência. Ser verdadeiro em todos os níveis", afirmou.

O evento volta a apostar na mistura entre esporte e entretenimento, marca registrada do Fight Music Show. Enquanto o veterano do boxe retorna ao ringue para mais um confronto contra uma celebridade, o ator aposta na arte da atuação como diferencial em sua estreia no mundo das lutas.

Card do FMS 6

Acelino Popó Freitas x Duda Nagle

Rogério 'Minotouro' x TadalaFellas

TZ da Coronel x Daniel Rocha

MC Livinho x Lucas Veloso

Emilene Juarez x Inaê Barros

Yuri Fernandes x Igor Alan

Danila Ramos x Halanna 'Leoparda'

Esquivinha x Andres Gregório

Lila Furtado x Kalindra Faria

Denis Santos x Lebron Cristian

Souza Pitbull/Leo Gigante x Oliveira Jr/Bruno Anunako