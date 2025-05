Esquadrão Brasileiro passa sem susto pela balança do UFC Vegas 106

Esquadrão Brasileiro

Além de Gilbert Durinho e Rodolfo Bellato, outros oito lutadores do Esquadrão Brasileiro passaram pela balança sem problemas e confirmaram suas presenças no UFC Vegas 106, neste sábado. Também escalados para o card principal, Melk Costa e Mairon Santos bateram o peso de suas respectivas categorias, cravando 65,7 kg e 70,5 kg.

O restante do Esquadrão Brasileiro, que entrará em ação na parcela preliminar do show, também cumpriu com suas obrigações de forma tranquila. Luana Santos e Tainara Lisboa, que farão um duelo verde-amarelo no peso-galo (61 kg), bateram 61,7 kg e 61,4 kg. Denise Gomes registrou 52,1 kg para sua luta contra Elise Reed. Os pesos-leves Matheus Camilo e Thiago Moisés cravaram 70,3 kg e 70,5 kg e confirmaram seus combates contra Gabe Green e Jared Gordon.

Por fim, a peso-palha (52 kg) Luana Pinheiro também confirmou sua participação no show deste sábado. Última atleta a subir na balança da pesagem, a lutadora pesou 52,3 kg, aproximadamente 400 gramas a mais que sua oponente no UFC Vegas 106, a experiente Tecia Pennington, que marcou 51,9 kg.

Pesagem do UFC Vegas 106

Gilbert Durinho (77,1 kg) vs Michael Morales (77,3 kg)

Paul Craig (93 kg) vs Rodolfo Bellato (93,2 kg)

Sodiq Yusuff (70,5 kg) vs Mairon Santos (70,5 kg)

Dustin Stoltzfus (84,1 kg) vs Nursulton Ruziboev (84,1 kg)

Julian Erosa (65,7 kg) vs Melk Costa (65,7 kg)

Gabriel Green (70 kg) vs Matheus Camilo (70,3 kg)

Jared Gordon (70,7 kg) vs Thiago Moisés (70,5 kg)

Yadier Del Valle (66 kg) vs Connor Matthews (65,7 kg)

Luana Santos (61,7 kg) vs Tainara Lisboa (61,4 kg)

Elise Reed (52,1 kg) vs Denise Gomes (52,1 kg)

Hyun Sung Park (56,9 kg) vs Carlos Hernandez (57,1 kg)

Tecia Pennington (51,9 kg) vs Luana Pinheiro (52,3 kg)