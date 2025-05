Topuria faz promessa ousada para luta contra Do Bronx no UFC 317: "Vai pagar pelo Makhachev"

Ex-campeão peso-pena (66 kg) do UFC, Ilia Topuria terá a oportunidade de conquistar um segundo título em categorias diferentes no maior evento de MMA do mundo. E confiança não falta para o georgiano radicado na Espanha, que vai disputar o cinturão vago dos leves (70 kg) contra o brasileiro Charles 'Do Bronx' Oliveira - número dois do ranking - no próximo dia 28 de junho, em Las Vegas (EUA).

Prova disso foi a ousada promessa feita por 'El Matador' após o anúncio da sua participação na luta principal do UFC 317. Em uma coletiva de imprensa na Espanha, Topuria cravou sua vitória sobre Do Bronx e afirmou que o brasileiro pagará pela 'fuga' do ex-campeão Islam Makhachev, que abdicou do cinturão até 70 kg para tentar a sorte na divisão dos meio-médios (77 kg) do Ultimate.

"Primeiro de tudo, gostaria de agradecer ao Charles por aceitar o desafio. Algo que Islam não fez, e ele (Charles) tem que pagar o preço pelo Islam. De verdade, sinto muito por Charles, mas, no fim das contas, é o meu trabalho. Vou realizar outro sonho que sempre tive, me tornar campeão em outra divisão. Com o Oliveira, a verdade é que o que for menos doloroso pra ele, é o que eu vou fazer, pois gosto muito dele", declarou Topuria, de acordo com o 'Marca'.