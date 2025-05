Samir Xaud: quem é dirigente de Roraima que ganha apoio para comandar CBF

O total de assinaturas chegou a 22, segundo apurou o UOL. Isso inclui as entidades da Bahia e do Espírito Santo, maiores aliados do presidente afastado.

Pela regra do estatuto da CBF, na versão antiga que voltou a ser válida, são necessárias oito federações estaduais e cinco clubes para inscrever uma chapa. Como são 27 federações, fica inviável que outra chapa seja inscrita. Segundo aliados, já existem pelo menos cinco assinaturas de clubes para confirmar a candidatura de Samir.

A eleição será em 25 de maio, um domingo, véspera da chegada do técnico Carlo Ancelotti ao Brasil.