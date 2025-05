Kwai está cheio: como é o golpe do 'ganhe dinheiro, mas antes faça um Pix'

Kwai é conhecido pela sua popularidade entre as camadas C, D e E e o público mais velho. Dados da comScore de dezembro de 2024 mostram grande predominância de pessoas 45+ (37,4%) e classes DE (16,5%) entre os usuários —a maior porcentagem entre todas as redes sociais do país.

"Os estelionatários não escolhem a plataforma à toa", diz pesquisador. "Eles compreendem que há uma maior probabilidade de atingir pessoas em situação de vulnerabilidade - e, portanto, mais suscetíveis a interações com esse tipo de conteúdo enganoso", explica Bruno Mattos, coordenador de pesquisa do NetLab (Laboratório de Estudos de Internet e Redes Sociais da UFRJ).

Além de receber o Pix, o criminoso consegue login e credenciais de contas gov.br. "Essa coleta é valiosíssimas nas mãos dos golpistas. No portal gov.br, é possível ver imposto de renda, telefones cadastrados e uma miríade gigantesca de dados pessoais", explica Fabio Assolini, diretor global de pesquisa da Kaspersky para América Latina

Todos esses vídeos de golpes do Kwai são anúncios, portanto alguém pagou para impulsioná-los. Isso significa também que as propagandas pelo sistema da plataforma para serem exibidas. As publicações não aceitam comentários e não há o contato do responsável pelo anúncio, o que impede que sejam denunciadas.

O Kwai não tem inventário desses anúncios, o que impossibilita auditoria externa. As propagandas não têm uma URL que possa ser copiada ou checada —até para saber se tem indícios de fraude no link. Para exemplificar para o próprio Kwai uma das tentativas de golpe, a reportagem precisou gravar a tela do celular com o vídeo malicioso.