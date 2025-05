Saiba como assistir o UFC Vegas 106, card repleto de atletas do Esquadrão Brasileiro

Neste sábado (17), o Ultimate retorna à 'Cidade do Pecado' para promover mais um de seus eventos. Com um card repleto de lutadores brasileiros, o UFC Vegas 106 contará com a transmissão, ao vivo e na íntegra, do 'Fight Pass' - serviço de streaming da entidade - a partir das 17 horas (horário de Brasília).

Líder do 'Esquadrão Brasileiro' no UFC Vegas 106, o experiente Gilbert Burns entra em ação na luta principal do show. Ex-desafiante ao título e atual 8º colocado no ranking meio-médio (77 kg) da organização, 'Durinho' vai medir forças com o promissor lutador equatoriano Michael Morales, de 25 anos, que chega para o combate embalado por cinco vitórias consecutivas desde sua estreia no Ultimate, em 2022.

Por outro lado, o veterano de 38 anos entra no octógono neste sábado com a missão de colocar um ponto final na sua pior fase de resultados na carreira. Nos últimos cinco confrontos disputados por ele, Gilbert Durinho conquistou apenas dois triunfos e amargou três derrotas seguidas, diante de Belal Muhammad, Jack Della Maddalena e Sean Brady. Contra o invicto Michael Morales, o atleta de Niterói (RJ) precisa voltar a vencer para defender sua posição no ranking e impedir um possível corte.