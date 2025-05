DJ Steve Aoki treina jiu-jitsu pela primeira vez ao lado de Diego Lopes

Embora tenha sido seu primeiro contato direto com a arte suave, o músico demonstrou interesse em continuar praticando. Segundo ele, o receio inicial foi superado com o incentivo do amigo lutador, que o ajudou a sair da zona de conforto.

"Percebi que sei 0,0001%. Mas o que eu aprendi foi a inspiração e a empolgação para agora atravessar essa porta. Sempre tive um certo medo. Sempre fui receoso com isso. Gosto de assistir na TV. Gosto de ver meus amigos fazendo. Agora estou pronto. Então Diego, a culpa é toda sua", brincou Aoki.

Momento de Diego Lopes no UFC

Após uma ascensão meteórica na divisão dos pesos-penas (66 kg), o brasileiro radicado no México se firmou como um dos nomes mais empolgantes da categoria, graças ao estilo ofensivo, carisma e desempenho consistente. Em abril, Diego Lopes disputou o cinturão no UFC 314 e, apesar da derrota para Alexander Volkanovski, saiu fortalecido pela atuação e pela rápida conexão com o público.

Siga nossas redes sociais e fique ligado nas notícias do mundo da luta: X, Instagram, Facebook, Youtube e TikTok