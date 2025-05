Durinho volta após esporro para mudar roteiro no UFC: 'Vai ser filme'

Durinho antes de sua luta contra Morales, no UFC Imagem: Reprodução/Instagram/gilbert_burns

Durinho quer uma redenção e diz que recuperou a "fome" após conversa franca que teve com seu treinador de jiu-jítsu. Ao UOL, ele contou que Vagner Rocha, que também é seu amigo pessoal, falou duras verdades que o fizeram chacoalhar, mas acabaram surtindo efeito.

Recuperei [a 'fome'] por motivos ruins. Depois da derrota para Sean Brady, que foi uma luta que eu bati o peso muito mal, lutei muito sem energia... Tinha até vontade, não tinha energia naquela luta. Aí foi onde o Vagner Rocha me chamou para conversar e me deu uma arrebentada. Durinho, ao UOL

Falou a real, sem massagem, sem muita maquiagem. Foi bem difícil ouvir aquilo ali naquele momento, mas ele foi bem honesto e falou a verdade e falou que estava ali para me ajudar a mudar o roteiro dessa história, para onde ela estava indo. A gente teve que acessar essa vontade de novo. Com muito treino na ladeira, preparação física, treino de competição, saindo na mão. Demorou, não foi fácil, mas eu acredito que voltou do jeito que tinha que ser.

Kamaru Usman comemora vitória sobre Gilbert Durinho no UFC 258 Imagem: Jeff Bottari/Zuffa LLC via Getty Images

O processo durou meses, mas o motivou a voltar e com o objetivo de fazer sua trajetória virar filme. Durinho se manteve no top 10 da categoria mesmo com os tropeços, mas não vence desde abril de 2023. No auge, ele chegou a ficar dois anos invicto na organização e foi desafiante ao cinturão, mas bateu na trave e foi derrotado por Kamaru Usman. Agora, projeta disputar o título novamente.