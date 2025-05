Tudo ou nada! Saiba como o UFC Vegas 106 pode representar reviravolta na carreira de Durinho

No mundo do esporte, vencer é primordial. E no MMA não é diferente. Há, entretanto, momentos cruciais nas carreiras dos lutadores, em que ter o braço erguido, custe o que custar, passa a ser, acima de tudo, determinante. Essa é exatamente a situação que Gilbert Burns, um dos protagonistas do UFC Vegas 106 deste sábado (17), se encontra. Com a corda no pescoço, 'Durinho' enfrenta Michael Morales no 'main event' do card para definir como será o futuro de sua carreira, ao melhor estilo 'tudo ou nada'.

Vindo de três derrotas consecutivas, algo inédito em toda sua trajetória nas artes marciais mistas, o brasileiro pode, com um eventual novo resultado negativo no sábado, ver sua permanência no Ultimate ficar ameaçada. Por outro lado, caso retorne à coluna das vitórias, Durinho pode, mesmo aos 38 anos, voltar a sonhar com o cinturão dos meio-médios (77 kg) - meta que o faixa-preta ainda define como "seu maior objetivo".

E a lógica é simples. Além de ex-desafiante ao título da categoria, Durinho ocupa atualmente a oitava colocação do ranking do UFC. Do outro lado do octógono, estará um adversário 13 anos mais jovem e invicto no MMA. Caso 'quebre a banca' e se torne o primeiro a derrotar Morales no octógono, Gilbert teria uma verdadeira reviravolta na carreira, passando a olhar novamente para o pelotão de elite. Dada sua popularidade, outro eventual triunfo na sequência poderia o colocar novamente bem próximo do cinturão.