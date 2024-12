Férias? Palacios treina no CT da base e faz amizade com promessas do Corinthians

O lateral esquerdo Diego Palacios abriu mão de suas férias para iniciar 2025 na melhor condição física possível. O atleta, que lesionou gravemente o joelho na última temporada, vem treinando no CT da base do Corinthians durante o período de recesso. O equatoriano, inclusive, interage com algumas promessas do Timão, que estão se preparando para a disputa da Copinha.

"Eu e o Caipira (lateral direito) somos os que mais tem resenha com o Palacios. Um cara do bem, super gente boa, sempre quando fomos ao profissional ele nos tratou bem. E quando ele vem aqui, brincamos, a gente dá uma resenhada. Ele vem aqui tratar, né, estava machucado e é isso", comentou Luiz Gustavo Bahia, volante da equipe sub-20, na última sexta-feira.

A expectativa é que Palacios esteja apto para o começo do Campeonato Paulista. A estreia do Corinthians está marcada para o final de semana do dia 15 de janeiro, contra o Red Bull Bragantino, fora de casa.