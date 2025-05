WSL tem pacote VIP de R$ 50 mil para ver etapa na onda da última Olimpíada

Assistir à elite do surfe mundial em Teahupoo, no Taiti, palco dos Jogos Olímpicos de Paris 2024, agora tem preço — e não é barato. A WSL está oferecendo um pacote VIP para acompanhar a última etapa do Mundial de Surfe antes do WSL Finals, com valor que ultrapassa os R$ 50 mil por pessoa.

O que inclui

O pacote inclui nove noites em um resort de luxo na Polinésia Francesa, acesso ao camarote VIP da WSL para ver as baterias de perto (inclusive de barco), atividades guiadas com um surfista profissional, encontros com atletas, e sessões de surfe em picos alternativos para surfistas de todos os níveis.

O custo é de US$ 8.495 por pessoa (cerca de R$ 50 mil, na cotação atual) para quem dividir o quarto com um amigo, familiar ou parceiro. Já os viajantes que preferirem uma acomodação individual devem pagar uma taxa adicional de 2 mil dólares.