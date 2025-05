Corinthians: Diretoria faz nova investida por reabertura de contas de 2023

Em encontro com jornalistas na última segunda, o departamento financeiro rebateu as alegações de "gestão temerária" e apontou superávit nos cofres no fechamento de 2024, de R$ 9,5 milhões, ao contrário do valor negativo apresentado.

Neste contexto, a gestão de Augusto afirma ter "herdado" uma dívida de R$ 191 milhões da gestão de Duílio Monteiro Alves, a título de contingências.

O que a diretoria alega sobre a dívida 'herdada'

Apropriação de juros Profut. O departamento financeiro afirma que houve uma diferença de aproximadamente R$ 30 milhões entre o saldo devido de R$ 134 milhões no extrato da Receita Federal, no início de 2024, e o saldo de R$ 102 milhões lançado na contabilidade em dezembro de 2023. A diferença de R$ 30 milhões pertenceria ao fechamento de 2023, mas foi contabilizada em 2024.

Parcelamento de ISS sobre bilheteria. Uma dívida de R$ 141 milhões com a Prefeitura referente ao ISS sobre bilheteria da Neo Química Arena foi renegociada em junho do ano passado. O clube entende que o valor de R$ 76 milhões após renegociação já era conhecido e deveria ter sido contabilizado em 2023, com impacto na despesa e na dívida.

Contingências cíveis, trabalhistas e tributárias. O financeiro explica que contingências são passivos não reconhecidos cuja existência depende de eventos futuros incertos. Ao avaliar relatórios de advogados, um saldo relevante de contingências, consideradas como "perda provável" em 2024 já aparecia na mesma classificação em 2023. Com base nisso, essas informações não deveriam constar no balanço de 2024, e sim no balanço de 2023.