Flamengo tem revanche contra o Central Córdoba para se recuperar na Libertadores

Após uma dura derrota por 2 a 1 para o Cruzeiro, pelo Brasileirão, o Flamengo tentará dar a volta por cima nesta quarta-feira, quando terá pela frente o Central Córdoba, pela quarta rodada da fase de grupos da Libertadores. O duelo acontecerá no Estádio Único Madre de Ciudades, localizado na cidade de Santiago del Estero, na Argentina, às 21h30.

Este jogo tem 'clima' de revanche para o Flamengo que acabou surpreendido pelos argentinos no Maracanã, na segunda rodada, quando perdeu por 2 a 1. Na ocasião, o técnico Filipe Luis optou por escalar um time misto. Antes disso, o time carioca tinha estreado com o pé direito na competição, vencendo o Deportivo Táchira por 1 a 0, na Venezuela, e empatou com a LDU por 0 a 0, no Equador. Invictos, os argentinos estão na liderança do Grupo C, com sete pontos, seguidos pelos equatorianos, com cinco, cariocas, com quatro, e venezuelanos, que ainda não pontuaram.

Fora da zona de classificação para a próxima fase da Libertadores, o time rubro-negro vê o confronto como uma boa oportunidade de se recuperar de olho no mata-mata. O título é um grande objetivo do clube, que sonha com o tetracampeonato da América, que o tornaria o maior campeão brasileiro.