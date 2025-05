Pedido de Abel supera gelo de 2 meses, aproveita brecha e se firma no time

O latera direito Agustín Giay vive seu melhor momento com a camisa do Palmeiras. O argentino de 21 anos foi contratado por R$ 40 milhões no meio do ano passado e não havia engrenado, mas ele aproveitou uma brecha no elenco e se firmou como titular no time de Abel Ferreira.

O que aconteceu

Giay completou seu sexto jogo consecutivo como titular do Palmeiras na partida contra o Vasco, vive uma ótima fase e caiu nas graças da torcida. O lateral foi fundamental para a vitória palmeirense no fim de semana ao tirar uma bola de bicicleta praticamente em cima da linha quando o placar estava 0 a 0.

O argentino ficou mais de dois meses sem entrar em campo durante o Campeonato Paulista e agora virou titular com atuações importantes. Giay só voltou a receber minutos no Palmeiras na estreia do Brasileirão contra o Botafogo, no dia 30 de março. Antes disso, seu último jogo tinha acontecido em 25 de janeiro.