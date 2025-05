Será que a gente ainda gosta do 'Plim-plim' como gosta do Tudum?

Vendo as celebrações dos 60 anos da Globo nesses últimos tempos, fiquei me perguntando uma coisa: se a Globo fizesse o "Plim-plim", um evento grandioso para fãs igual ao Tudum, da Netflix, ele seria um sucesso de público com ingressos esgotados em minutos, igual ao evento da plataforma de streaming?

Pensando no tamanho e no alcance da Globo, na teoria, deveria ser um sucesso absoluto, com ingressos esgotados muito rapidamente, filas intermináveis e gente acampada na porta para tirar fotos nos cenários de "Pantanal", com a Cuca do "Sítio do Pica-Pau Amarelo" e na bancada do Jornal Nacional.

Mas, na prática? Eu acho que não.