Crise faz presidente do Santos conviver com cobranças até na sua faculdade

O presidente se reuniu com torcedores organizados na Unisanta ontem. A conversa, pelo que o UOL apurou, teve tom amistoso e foi incentivada pelo próprio Teixeira.

Na segunda-feira, porém, Marcelo Teixeira se surpreendeu com as críticas de torcedores comuns durante evento na faculdade. Boa parte do público xingou e vaiou o mandatário na abertura dos Jogos da Unisanta.

Na semana passada, Teixeira já havia sido alvo das organizadas em mais de uma oportunidade. Os torcedores xingaram diretamente o presidente no empate com o CRB na Vila Belmiro e cobraram a ausência dele durante a invasão no CT. O presidente da Torcida Jovem, Jefferson Silvano, falou em "revolta popular" nas redes sociais.

O presidente tentou acalmar os ânimos com entrevistas na última sexta-feira, sem muito sucesso. Ele também publicou no seu Instagram a presença no treino do Santos e pediu união.

A próxima reunião do Conselho Deliberativo promete ser tensa. O Santos debaterá amanhã, na Vila Belmiro, o projeto da nova arena.