Análise: São Paulo mostra maturidade e incorpora espírito copeiro na Libertadores

O São Paulo conquistou uma importante vitória sobre o Alianza Lima nesta terça-feira, por 2 a 0, em Lima, no Peru, pela quarta rodada da fase de grupos da Libertadores. Com o resultado, o Tricolor alcançou um feito inédito em sua história na competição e encaminhou a ida para as oitavas e final.

Até então o São Paulo jamais havia vencido três jogos consecutivos fora de casa na Libertadores. O Tricolor também chegou a 13 partidas de invencibilidade no torneio, somando oito vitórias e cinco empates. 12 delas contaram com o comando de Zubeldía.

Embora não tenha apresentado um futebol brilhante nos três jogos como visitante nesta fase de grupos da Libertadores, o São Paulo foi eficiente o bastante para voltar para casa com os três pontos. O Tricolor, inclusive, foi dominante o suficiente para assegurar resultados até mais confortáveis dos que assegurou.