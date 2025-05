Arrascaeta tem melhor início desde que chegou ao Fla e é trunfo na Liberta

Ao retornar ao Brasil, ficou de fora da estreia do Fla no Campeonato Brasileiro, contra o Internacional. Em seguida, porém, ele se recuperou e não apresentou mais lesões, mas sempre tendo os cuidados do departamento médico em relação ao controle de carga.

Esperança do Fla contra o Central Córdoba

Arrascaeta é a esperança do Flamengo na decisiva partida de hoje contra o Central Córdoba. Com apenas quatro pontos, o Rubro-Negro está em terceiro no Grupo C da Libertadores. Os argentinos lideram com sete e os equatorianos da LDU estão em segundo com cinco.

O meia foi poupado semana passada da viagem para São Luís, no Maranhão, onde o Fla venceu o Botafogo-PB, pela Copa do Brasil. No último domingo, porém, ele foi a campo na derrota para o Cruzeiro por 2 a 1, em Belo Horizonte (MG), quando fez um golaço.

Os primeiros 19 jogos de Arrascaeta pelo Fla ano a ano

2019 - 5 gols e 3 assistências