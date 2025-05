Cerro Porteño x Palmeiras: horário e onde assistir ao jogo pela Libertadores

O Alviverde venceu o Bolívar por 3 a 2 na rodada anterior da competição. Pelo Brasileirão, a equipe paulista venceu o Vasco por 1 a 0 no fim de semana.

Já o Certo Porteño vem de um empate em casa e precisa vencer se quiser se manter vivo no torneio. A equipe paraguaia ficou no 2 a 2 com o Sporting Cristal na rodada passada.

Cerro Porteño x Palmeiras -- Copa Libertadores 2025