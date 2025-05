Kamaru Usman prevê confusão com Belal Muhammad e alerta: "Coloquem seguranças"

Sem competir desde outubro de 2023, Kamaru Usman foi escalado para liderar o UFC Atlanta, em meados de junho. Mas de acordo com o nigeriano, um cenário em específico poderia fazer com que ele entrasse em confronto físico antes mesmo de seu duelo contra Joaquin Buckley: um eventual encontro com o atual campeão dos meio-médios (77 kg), Belal Muhammad.

Com uma rixa com o atual detentor do cinturão até 77 kg do Ultimate, Usman admitiu que uma equipe de seguranças seria necessária caso ocorresse um encontro com Belal nos bastidores. Os wrestlers se envolveram em uma confusão durante a gravação do podcast 'Pound 4 Pound' no ano passado. Apesar de não haver registros dos encontros, aparentemente Kamaru e Muhammad chegaram às vias de fato, mas foram separados com a ajuda de Henry Cejudo e da equipe de produção.

"Provavelmente (a equipe de segurança seria necessária se nos encontrarmos nos bastidores). Eu digo isso porque - obviamente sou um cara equilibrado, principalmente quando estou fora do cage. Mas nos últimos dois anos, não estive no meio da confusão. Quando se está ali, você fica em alerta o tempo inteiro. Até tive uma conversa com Georges St-Pierre sobre, em que ele me expressou isso. Agora que estou de volta, sim, provavelmente vocês terão que colocar seguranças lá com nós dois", previu Usman, em entrevista à 'ESPN' americana.