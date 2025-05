Dortmund estuda nova investida por lateral 'esquecido' pela seleção

Em alta no Monaco, o lateral-esquerdo Caio Henrique, ex-Santos, Fluminense e Grêmio, está no radar no Borussia Dortmund para a próxima janela de transferências.

O jogador brasileiro é alvo antigo do clube alemão, que chegou a tentar a sua contratação em janeiro, por empréstimo. O técnico Niko Kovac aprecia o futebol do atleta e existem conversas em andamento para reativar a operação no meio deste ano.

Em agosto de 2023, Caio Henrique teve sua primeira convocação para a seleção brasileira principal sob o comando de Fernando Diniz, que foi seu técnico também no Fluminense. Após sofrer uma grave lesão no joelho e o treinador deixar a amarelinha, não voltou mais a ser chamado. Apesar disso, o jogador segue colecionando bons números e é o 2º da equipe do Monaco com mais assistências na Ligue 1 - seis ao total.