Barça levou 7 gols em 2 jogos, não pode lamentar a justa vitória da Inter

A Inter usou e abusou com Dumfries (um par de gols e outro de assistências) nos dois encontros, mas o Barça não soube conter tal ímpeto. E levou o gol da ressurreição interista, com o zagueiro Acerbi aparecendo como centroavante, em mais um passe do holandês.

Quem chega a uma virada como a que o Barcelona construiu, ainda mais colocando a bola na trave co Lamine Yamal em seguida, jamais poderia permitir dois mano a mano, como no lance que deu a igualdade à Internazionale. Custou caro.

O gol na prorrogação foi o capítulo final de uma classificação épica do time que não tinha o craque do confronto, tampouco os melhores jogadores no geral. Foi a classificação da estratégia com a alma. E quem leva sete gols em dois jogos não pode lamentar a justa eliminação, Barça.

