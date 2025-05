Vivendo má fase, Santos tem seu pior início de Brasileirão na era dos pontos corridos

Neste momento, o Peixe é o vice-lanterna da Série A. O clube da Baixada Santista tem somente quatro pontos - apenas o Sport tem menos, com dois. A equipe praiana faz campanha de cinco derrotas, com apenas uma vitória e um empate.

Um fator que chama a atenção no início ruim do Santos no Brasileirão é o alto número de gols sofridos. Até o momento, o setor defensivo foi vazado dez vezes em sete partidas. Em quase todos os jogos nesta edição do torneio, o Peixe sofreu dois gols.