Hugo Souza cobra "mais atitude" do Corinthians para buscar vaga na Sul-Americana

O Corinthians decepcionou e ficou no empate com o América de Cali, nesta terça-feira, na Neo Química Arena. O goleiro Hugo Souza lamentou o resultado, que deixa o Timão em situação complicada na Sul-Americana, e pede "mais atitude" da equipe nos próximos jogos.

"Acredito que foi mais desatenção da nossa parte. Claro que tem o mérito deles, mas tivemos desatenção e sofremos o gol. A gente não pode sofrer dessa forma. O que tiver que melhorar dentro do campo, taticamente, o professor sabe melhor do que eu. Fizemos um jogo abaixo do que a gente queria. É uma situação difícil, mas está em nossas mãos. Precisamos vencer os dois jogos, temos totais condições", disse o jogador em entrevista ao SBT.

"Como eu falei, a parte tática vai ficar com o treinador. O que eu puder ajudar ali dentro do campo... Minha leitura eu prefiro não externar aqui, e sim lá dentro do vestiário. Mas, falta um pouquinho mais de atitude da nossa parte para buscar os resultados", finalizou.