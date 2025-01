Morre Léo Batista, 'a voz marcante' da Globo, aos 92 anos

Léo chegou à televisão em 1955, na extinta TV Rio, e migrou para a Globo em 1970 para a cobertura da Copa do Mundo. Ele era um dos funcionários mais antigos da emissora carioca.

Léo Batista foi um dos criadores do Globo Esporte e era o apresentador mais antigo em atividade na emissora. Ele foi o primeiro apresentador do Jornal Hoje (1971), do Esporte Espetacular (1973) e do Globo Esporte (1978). Ele ainda narrou os "gols do Fantástico" aos domingos.

O jornalista ficou conhecido como "A Voz Marcante" e ganhou documentário do sportv. A série conta com quatro episódios e percorre a longa carreira do repórter e locutor paulista.

Torcedor declarado do Botafogo, Léo Batista ganhou uma cabine com seu nome no Nilton Santos. Ele também já anunciou a escalação do time e ganhou até camisa personalizada do clube.

Em casa! A voz marcante de Leo Batista anunciou a escalação do time alvinegro no Estádio Nilton Santos! pic.twitter.com/6DGzycDoqH ? Botafogo F.R. (@Botafogo) July 21, 2019