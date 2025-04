Tottenham x Nottingham: Palpite, Onde Assistir, Horário e Escalações - 21/04

Torneios de cassino com milhares em prêmios Apostar agora Análise Autorizada pela Portaria SPA/MF Nº 372, de 24 de fevereiro de 2025 | Jogue com responsabilidade +18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se os Termos e Condições.

Tottenham x Nottingham: Análise dos times

Como chega o Tottenham

Apenas 1 vitória nos últimos 5 jogos (DLLWD) na Premier League, com defesa frágil (60 gols marcados, mas 49 sofridos). Apesar do ataque produtivo, a inconsistência defensiva e a falta de solidez no meio-campo pesam.

Depósito por Pix Apostar agora Análise Autorizada pela Portaria SPA/MF Nº 2.100, de 30 de dezembro de 2024 | Jogue com responsabilidade +18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se os Termos e Condições.

Como chega o Nottingham

3 vitórias nos últimos 5 (WWVLD), com destaque para a eficiência defensiva (apenas 38 gols sofridos). A equipe mostra equilíbrio e aproveita contra-ataques, liderada por Gibbs-White e Chris Wood.