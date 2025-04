Felipe Melo revela lado apostador de Buffon: 'Falava da Série C do Brasil'

Até mesmo jogos da Série C do Campeonato Brasileiro eram estudadas pelo ex-goleiro, que perguntava ao brasileiro sobre detalhes dos clubes envolvidos.

Quando eu jogava na Juventus, concentrávamos em um hotel em Turim que ficava em um shopping e tinha um cinema. A gente ia para o cinema e o Buffon ficava apostando. O Buffon ficava com o computador dele e me falava: 'Cara, vai jogar esse time aqui da Série C do Brasil'. Eu falava: 'O que é isso, cara, Série C?'. E ele apostava. Ele ganhou muito dinheiro, mas também perdeu muito dinheiro Felipe Melo, ao Sportv