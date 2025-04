Galvão chama Santos de Corinthians em transmissão e se desculpa: 'Respeito'

Uma gafe insistente de Galvão Bueno marcou a transmissão de Fluminense x Santos, no Prime Video. O narrador chamou o time da Vila de Corinthians repetidas vezes.

O que aconteceu

O Santos jogou com um uniforme parecido com o do Corinthians. Para contrastar com a camisa tricolor e calções e meiões brancos do Flu, a equipe da Vila entrou com camiseta branca, shorts e meiões pretos.

Galvão Bueno começou a confusão no início da partida e logo se desculpou. O próprio narrador apontou a semelhança dos uniformes como o motivo da confusão.