Bahia x Ceará Palpite: Escalações, Onde Assistir, Hora - Copa do Nordeste (26/03)

Além disso, vale lembrar que ambos os times têm defesas sólidas (o Bahia sofreu só 2 gols nos últimos 5 jogos e o Ceará tomou apenas 4 nos últimos 5). A melhor cotação para esse mercado é de 1.56, na F12. Toque no botão para aproveitar!

🎯 Bahia com mais de 5.5 escanteios — odd de 1.64 na Superbet

Jogando como mandante, o Bahia só teve 1 jogo na temporada com menos do que 5.5 escanteios: foi contra o The Strongest, pela Libertadores. O Ceará, por sua vez, é um time que cede muitos escanteios quando joga como visitante. Nos seus últimos 5 jogos, cedeu 5 para o Fortaleza, 5 para o Maracanã, 6 para o Fortaleza, 5 para o Ferroviário e 8 para o Náutico.

Por isso, nosso palpite de médio risco prevê o Bahia com mais do que 5.5 escanteios nesta partida. A Superbet paga 1.64 neste palpite. Toque no botão para pegar essa odd e apostar em escanteios na partida!