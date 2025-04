Por que Galvão anunciou jogo da Record na Amazon e citou Cleber Machado

Um lance da narração do jogo entre Vasco e Flamengo, pelo Brasileirão 2025, chamou atenção de quem via pela transmissão exclusiva do Amazon Prime Video. Galvão Bueno anunciou uma partida que será exibida pela Record e ainda mandou um abraço a um ex-colega de Globo, Cleber Machado, que vai narrar Fortaleza x Palmeiras na emissora de Edir Macedo amanhã. Isso não aconteceu por acaso.

A LFU (Liga Forte União), que negociou pacotes de jogos com Record, YouTube, Amazon e Globo, conseguiu incluir no planejamento das três primeiras uma divulgação cruzada das transmissões. Desde a rodada do meio de semana, a Amazon divulga os jogos da Record e do YouTube, e estas duas divulgam o jogo da Amazon do dia ou da rodada seguinte.

Quem viu Corinthians x Fluminense na Record, na última quarta-feira (16), já tinha notado que Cleber Machado anunciou o Vasco x Flamengo que hoje está exclusivo do Prime Video e ainda fez a saudação a Galvão Bueno. Hoje veio a retribuição.