Linha de Passe: jornalistas voltam após suspensão por polêmica na CBF

Os seis jornalistas que formam o "time titular" do Linha de Passe, principal programa noturno da ESPN, voltaram a participar da atração após dois dias afastados diante de uma polêmica envolvendo comentários sobre a CBF.

O que aconteceu

William Tavares, Gian Oddi, Pedro Ivo Almeida e Victor Birner fizeram parte da bancada desta quinta. O programa, que também contou com André Kfouri, começou após o empate do São Paulo com o Alianza Lima pela Libertadores.

Outros envolvidos no afastamento, Paulo Calçade e Dimas Coppede também trabalharam. O primeiro esteve no Morumbis, enquanto o segundo, como de praxe, atuou na edição.