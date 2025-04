Record e Globo bem: como foi a 1ª 'rodada dupla' de quarta no Brasileirão

O pico da transmissão foi de 15,5, de acordo com dados da Kantar Ibope Media obtidos pela coluna, com a Record ficando com 18,2% de participação sobre o total de televisores ligados no horário da partida. Deixou o SBT no terceiro lugar, com 3 pontos de média. E ainda obteve dois minutos na liderança, já na reta final, quando a TV Globo estava no pré-jogo de Santos x Atlético-MG na região metropolitana de SP.

Classificação e jogos Brasileirão

No Rio de Janeiro, a vitória do Tricolor carioca marcou 8,1 pontos de audiência, com 12,5% de participação e um share de 12,5%. Assim que o jogo terminou, o espectador fanático por futebol passou a ter a oportunidade de apenas mudar de canal e continuar vendo Brasileirão de graça.

A TV Globo exibiu Flamengo x Juventude, Santos x Atlético-MG e Vitória x Fortaleza no esquema nacional de divisão de praças. Apesar de ter perdido o primeiro lugar no Ibope em São Paulo foi dois minutos enquanto fazia o 'esquenta' para o jogo do Peixe contra o Galo, a migração de público que via o Corinthians x Fluminense na Record aconteceu.

Com Santos 2 x 0 Atlético-MG, a TV Globo marcou a melhor audiência até agora no Brasileirão em SP, com 17 pontos de média, contra 15 de todos os outros três jogos transmitidos até então, um do Palmeiras e dois do São Paulo, sempre com a observação de que as outras partidas foram realizadas em domingos.

No Rio de Janeiro, também houve recorde. A goleada do Flamengo sobre o Juventude por 6 a 0 rendeu média de 30 pontos para a TV Globo, superando os 25 do último domingo, quando o mesmo time rubro-negro enfrentou o Grêmio com transmissão na faixa horária provisória das 17h30, provocada pela necessidade de dar 66 horas de intervalo ao São Paulo após um jogo da Libertadores, já que o Tricolor paulista era a transmissão global para SP na mesma rodada no esquema simultâneo de divisão de praças.

Não foram obtidos os números de Vitória x Fortaleza nas praças de Salvador e Fortaleza até o momento da publicação deste texto. Mas é fato que a primeira quarta-feira de 'rodada dupla' na TV aberta em canais diferentes mostrou que o público noturno também não cansa de futebol sendo exibido por quatro horas seguidas, como os domingos já vinham mostrando. Fica a expectativa para as próximas ocasiões.