Cagliari x Fiorentina: Palpite – Onde Assistir, Horário e Escalações - 21/04

Cagliari x Fiorentina: Veja os palpites e onde assistir o jogo entre os Rossoblù e os Gigliati, da Serie A, na data 21/04/2025 às 10:00 no recinto Unipol Domus.

O confronto entre Cagliari e Fiorentina traz duas equipes com desempenhos distintos na Serie A, mas ambas com motivações para seguir lutando por seus objetivos na temporada. O Cagliari, com uma campanha abaixo da média, tenta se recuperar e evitar o rebaixamento, enquanto a Fiorentina, mais sólida na tabela, busca se aproximar das primeiras posições.