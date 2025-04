Leão reclama de técnicos estrangeiros no Brasil: 'Eles que aprendiam'

Ao ser questionado por Galvão Bueno se ainda assiste aos jogos do futebol brasileiro, o ex-comandante se disse "decepcionado" com o atual momento e que assiste esporadicamente. Emerson Leão foi tricampeão mundial com o Brasil em 1970, na reserva do goleiro Félix, e dirigiu a seleção no início dos anos 2000.

O cargo de treinador da seleção está vago desde a demissão de Dorival Júnior, no final de março, depois da goleada sofrida para a Argentina, por 4 a 1, no Monumental de Núñez, em Buenos Aires.

Nomes como o do italiano Carlo Ancelotti, do Real Madrid, e do português Jorge Jesus, do Al Hilal, são os principais favoritos para assumir o posto. O Brasil ocupa o quarto lugar das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026.

A próxima Data Fifa, em junho, será decisiva para os planos da seleção. Os duelos serão com o Equador, fora de casa, no dia 6, e Paraguai, com mando de campo brasileiro, no dia 10. O local ainda será definido.