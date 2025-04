Santos e Flamengo elevam audiências e dão recordes à TV Globo em SP e no RJ

A TV Globo conseguiu ontem as maiores audiências do Brasileirão até agora em quatro rodadas com as transmissões de jogos do Santos e do Flamengo nas praças de São Paulo e Rio de Janeiro, respectivamente, de acordo com dados da Kantar Ibope Media obtidos pela coluna.

Com a vitória do Santos sobre o Atlético-MG por 2 a 0, na Vila Belmiro, a TV Globo registrou média de 17 pontos e 31% de participação sobre o total de televisores ligados na região metropolitana da capital paulista. Foi o maior índice do Brasileirão, que estreou com 15 pontos em Palmeiras x Botafogo na primeira rodada, repetiu o índice com Atlético-MG x São Paulo na segunda, e também com São Paulo x Cruzeiro na terceira.

Esses jogos, vale lembrar, foram todos realizados em domingos. Ontem foi a primeira quarta-feira de jogos no Campeonato Brasileiro em 2025.