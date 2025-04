Após problemas na estreia, Galvão volta '100% Galvão' em 2º jogo na Amazon

Com um jogo que não ajudou muito, houve também espaços para algumas gafes, como chamar o Santos de 'Corinthians' em pelo menos três ocasiões, seguido de pedido de desculpas. Pelo menos deu para narrar um gol no finalzinho da partida, com Samuel Xavier garantindo a vitória do Fluminense.

Classificação e jogos Brasileirão

Mas o que mais chamou atenção foi ver como Galvão Bueno pareceu bastante incomodado com vários aspectos do futebol mais moderno. Algo 100% Galvão, mas que pode ser lido como um contrassenso quando a gente lembra que está vendo tudo isso por meio de uma plataforma de streaming da Amazon, e não em um canal linear convencional de TV.

Afinal, é bastante compreensível que o uso de tecnologias como a do VAR, a abertura do mercado a jogadores estrangeiros com limite bem mais generoso que no passado, e até mesmo a forma como os "managers" (sim, em inglês) preferem criar a marca de seus atletas causem incômodo a quem viveu o futebol de antigamente, o que se convencionou chamar de "futebol raiz". Mas essa mesma turma provavelmente também odeia ver jogo no streaming. Ainda mais exclusivo. Modernidade é modernidade.

Galvão Bueno é o nome mais forte de um projeto da Amazon que agora tem Brasileirão e Copa do Brasil. O narrador não vai atuar em todas as partidas exclusivas do Prime Video, mas o serviço de streaming possui um acordo com a Globo na competição mata-mata por 40 jogos por ano, além de 38 com a LFU no Campeonato Brasileiro. Outros 14 jogos da Copa do Brasil são exibidos de forma compartilhada com os canais da Globo.