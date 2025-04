Estreia de Galvão na Amazon tem problemas, homenagens e 'inimigo do VAR'

A aguardada estreia de Galvão Bueno nas narrações do Amazon Prime Video no Brasileirão não saiu como esperado. Um problema técnico tirou o locutor dos primeiros 15 minutos da partida, incluindo a ausência no primeiro gol do Corinthians na vitória por 3 a 0 sobre o Vasco. Essa falha afetou muito a própria atuação do narrador principalmente no primeiro tempo e prejudicou o ritmo geral da transmissão.

A Amazon, que é uma das grandes novidades do Brasileirão neste ciclo de direitos com a compra de 38 jogos exclusivos por ano até 2029, mirou em Galvão como principal estrela do projeto. Contratou Mauro Naves, parceiro de décadas na Globo, e chamou Vanderlei Luxemburgo, amigo do narrador, para a estreia. Mas acabou não garantindo uma produção à altura.

Galvão já não estava participando do pré-jogo na reta final de preparação dos times, indicando algum possível problema com o áudio. Mauro Naves, que apresentava diretamente de um púlpito no gramado - novo modismo que pegou em peso no Brasil - segurou a transmissão até a hora do apito inicial. Antes dos problemas, Galvão recebeu homenagens de nomes como Milton Leite, Paulo Roberto Falcão, entre outros.