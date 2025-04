RedeTV! terá reforços em equipe para Série B e volta de programa diário

Para integrar esse retorno ao futebol nacional, a emissora vai reativar também o programa 'Bola na Rede', que no passado já foi comandado por nomes como Juca Kfouri, Roberto Avallone e Fernando Vannucci, esteve no ar desde a fundação do canal, em 1999, e durou até 2020, e que volta agora reformulado.

O novo 'Bola na Rede' será diário de segunda a sexta-feira e vai ocupar a faixa das 18h10 às 19h20. A apresentação será do jornalista Marcio Spimpolo, que terá a companhia de Marcos Assunção, Guilherme Pallesi (Guipa), Iara Oliveira e Fernando Fontana (Fefon).

"É muito gratificante ter a Série B de volta à RedeTV!. Fomos a casa da Série B por muito tempo. Nossa proposta, trabalhando em parceria com as Ligas, foi construir esta janela de transmissão às quintas-feiras em horário nobre, além dos sábados à tarde, que para nós será muito importante e vai trazer visibilidade para o campeonato, para os clubes e para o trabalho que está sendo desenvolvido. Com certeza, grandes clássicos do futebol brasileiro vão acontecer", disse Amilcare Dallevo Neto, head of sales and sports rights (chefe de vendas e direitos esportivos) da RedeTV!

"A Série B, além de comportar o Brasil todo, nossas culturas, nossas raízes, tem uma característica fundamental que é lotar estádios. Hoje, você vê no torcedor da Série B uma paixão pelo futebol e a festa da torcida é algo que premia essa propriedade. Estamos muito contentes por fazer parte dessa história de novo", completou o executivo.

A Série B faz agora sua terceira passagem pela RedeTV! A primeira aconteceu entre 2005 e 2010, período que teve grandes acontecimentos históricos da segunda divisão nacional, como a 'Batalha dos Aflitos' no acesso do Grêmio contra o Náutico, a primeira edição de pontos corridos, em 2006, e os acessos do Corinthians e do Vasco em 2008 e 2009, respectivamente.

Na segunda passagem, entre 2014 e 2017, nomes como Silvio Luiz (1934-2024) passaram pelo canal, que exibia jogos aos sábados e teve a oportunidade de exibir edições da Série B com a presença de clubes como Botafogo, Vasco e Internacional.