Leila revela que incômodo em 2024 mudou postura do Palmeiras no mercado

O Palmeiras se tornou um dos protagonistas neste mercado da bola e, segundo a presidente Leila Pereira, esta virada de chave é resultado de um 2024 abaixo do esperado e sem um título de maior expressão. A dirigente revelou que "não ficou feliz" com o desempenho do clube e que o foco do clube paulista está em "atletas prontos".

É um Palmeiras mais agressivo [no mercado]. Às vezes, o sucesso te deixa com a vista meio nebulosa e esconde algumas providências que deveriam ser tomadas anteriormente. Não fiquei feliz com o desempenho do Palmeiras [em 2024]. A gente queria mais. Entendi que era hora de mudar a nossa mentalidade. Nós mudamos esse ano, seremos mais agressivos [no mercado], estamos em busca de atletas prontos, que possam ajudar o nosso elenco e treinador imediatamente. Leila Pereira, presidente do Palmeiras

O que aconteceu

O Palmeiras já contratou os atacantes Paulinho e Facundo Torres e busca mais nomes no mercado. O clube paulista desembolsou aproximadamente R$ 187,5 milhões pela dupla de ataque.