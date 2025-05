Santos: Cléber Xavier aguarda volta de lesionados e festeja semana livre

A tendência é que Xavier tenha entre cinco e seis trabalhos antes do jogo contra o Ceará. O treinador já quer começar a implementar alguns conceitos de jogo de sua comissão técnica.

Além disso, o treinador falou que deve ter a volta de ao menos três desfalques importantes já contra o Grêmio: Soteldo, Thaciano e Gabriel Bontempo. Já Barreal ainda depende de evolução, enquanto Neymar deve ficar mais um tempo afastado.

O Peixe ainda se preocupa com outros dois atacantes: Guilherme e Rollheiser. Enquanto o argentino saiu "muito desgastado", nas palavras de Cléber Xavier, o ponta artilheiro do Paulistão saiu no intervalo com uma lesão muscular e fará exames para entender a gravidade.