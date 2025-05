Heranças do Paulistão: Corinthians 'esticou a corda' e convive com lesões

O Corinthians "esticou a corda" durante a reta final do Paulistão e agora começa as outras competições convivendo com lesões de jogadores considerados titulares da equipe.

Três lesões

O caso mais recente é o de Gustavo Henrique. O zagueiro passará por uma cirurgia hoje por causa de uma hérnia inguinal. Ele convivia com dores desde a reta final do Paulistão, foi acompanhado pelos médicos do clube, mas o quadro piorou. A recuperação deve durar um mês.

Rodrigo Garro segue fora. O argentino convive com uma tendinopatia patelar no joelho direito desde o começo do ano. As cargas foram dosadas, ele jogou apenas os principais jogos e agora faz tratamento a fundo, o que o levou até a Espanha. A volta ainda não está definida.