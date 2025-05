Ídolo do Borussia explica porque brasileiros não têm dado certo na Alemanha

Os brasileiros de maior destaque no futebol alemão nos últimos anos foram Matheus Cunha, que defendeu RB Leipzig e Hertha Berlim, e Douglas Costa, que atuou no Bayern de Munique. Todavia, nomes como Reinier e Philippe Coutinho não atenderam às expectativas.

O jogador brasileiro, infelizmente, não entende esse conceito. Douglas Costa não jogou porque tinha o Ribéry jogando do lado esquerdo e o Robben do lado direito, dois caras que, mundialmente, são fora de série. Para entrar no lugar de caras como eles, o jogador tem que estar no máximo da sua forma.

Além da realização profissional, a questão financeira também importou na ida de Ewerthon ao Borussia Dortmund.

Naquele período, diversos brasileiros dividiam os campos da Alemanha com destaque, como Lúcio, Zé Roberto, Élber, Paulo Sérgio e Amoroso, companheiro de equipe de Ewerthon.

Eu só tive felicidades no Borussia, fui campeão fazendo gol de título. Cheguei sem saber falar uma palavra, num país totalmente diferente do nosso, onde eu aprendi muitas coisas como ser humano que me enriqueceram bastante, acho que a maior conquista é essa.

