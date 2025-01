Leila vê fim de ciclo de Rony e detona saída de Dudu: 'Prejuízo de milhões'

Para a presidente Leila Pereira, o ciclo de Rony se encerrou no Palmeiras. No entanto, a dirigente disse que a possível saída do atacante é diferente da situação vivida com Dudu, criticando a forma como o ex-camisa 7 deixou o clube.

São situações completamente diferentes. Nós fomos muito claros com o Rony, mas se ele preferir ficar no Palmeiras, ele é atleta do clube. Ele vai continuar no nosso elenco, trabalhando, colaborando conosco. O Dudu, no meio do ano passado, ele procurou o Cruzeiro, querendo se transferir, e eu autorizei.