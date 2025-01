Leila cutuca pré-temporada no exterior: 'Para dirigente passear na Disney'

Fizemos a nossa pré-temporada aqui em São Paulo. Esse negócio de fazer pré-temporada, no exterior, isso é para dirigente passear, tá? Porque não tem nenhum benefício para o atleta, não tem benefício financeiro para o clube. Absolutamente nada. Isso é para dirigente passear na Disney. E isso eu não admito aqui no Palmeiras, sabe?

Eu nem estou convidada porque eles sabem disso. Eu não ganho financeiramente, esportivamente também não, o pobre do atleta já tem que viajar o ano inteiro com esse calendário insano, não é? Aí na pré-temporada que ele pode ficar sossegado, na cidade dele, com toda a estrutura do clube, vai pra Disney, não é? Ninguém quer ir pra um país ou a cidade piorzinha, quer ir para Disney, para dar um passeio, porque os dirigentes também não são de ferro, eles querem passear.

Leila Pereira, presidente do Palmeiras, sobre pré-temporada no exterior

O Palmeiras estreia em 2025 na próxima quarta (18), contra a Portuguesa, pela primeira rodada do Paulistão. O quarteto que está em pré-temporada na Flórida começará os Estaduais com times alternativos, já que os titulares estão fora do país.

O Alviverde vai em busca do tetracampeonato inédito do Paulistão. Atual tricampeão, o Palmeiras pode se tornar o primeiro time paulista a conquistar quatro edições seguidas do Estadual durante a era profissional.